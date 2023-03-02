В Испании вступил в силу закон, позволяющий с 16 лет менять данные о поле в документах

Мадрид, , 13:57 — REGNUM Жители Испании старше 16 лет получили право менять данные о половой принадлежности в своих документах. Об этом говорится в законе, опубликованном 2 марта в официальном правительственном вестнике.

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Согласно закону, любое лицо с испанским подданством, достигшее 16 лет, может самостоятельно сделать запрос в органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) об исправлении упоминания в реестре, касающегося пола.

Отмечается, что человек, который хочет изменить данные о своём поле, должен будет подтвердить своё желание спустя три месяца после первоначального запроса.

Кроме того, со 2 марта в Испании вступает в силу норма, согласно которой 16-17-летние девушки смогут прервать беременность без согласия со стороны родителей или опекунов.