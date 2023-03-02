Мадрид, 2 марта, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Жители Испании старше 16 лет получили право менять данные о половой принадлежности в своих документах. Об этом говорится в законе, опубликованном 2 марта в официальном правительственном вестнике.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Согласно закону, любое лицо с испанским подданством, достигшее 16 лет, может самостоятельно сделать запрос в регистрирующие органы об исправлении в реестре упоминания, касающегося пола.

Отмечается, что человек, который хочет изменить данные о своём поле, должен будет подтвердить своё желание спустя три месяца после первоначального запроса.

Кроме того, со 2 марта в Испании вступает в силу норма, согласно которой 16–17-летние девушки смогут прервать беременность без согласия со стороны родителей или опекунов.