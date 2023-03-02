Главы МИД стран G20 не согласовали финальный документ встречи из-за споров по Украине

Нью-Дели, , 14:01 — REGNUM Из-за возникших споров по ситуации на Украине министры иностранных дел стран G20 не смогли согласовать декларацию встречи, заявил 2 марта глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, «западные коллеги, как и год назад при индонезийском председательстве, добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего, неправдами и различными риторическими заявлениями, выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой «российской агрессии».

Также, по мнению Лаврова, страны запада «без зазрения совести» сводят на нет инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша о безвозмездной поставке удобрений из России государствам Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике.