Москва, , 13:57 — REGNUM Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменения внесут в статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса и 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно поправкам, за недостоверные сведения о деятельности добровольческих формирований в СВО, которые повлекли тяжкие последствия, будет грозить лишение свободы сроком до 15 лет. Нарушителю также может грозить штраф до 5 млн рублей или наказание в виде принудительных работ сроком на пять лет.

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До семи лет лишения свободы будет предусмотрено за публичные действия по дискредитации участников спецоперации, повлекшие смерть или массовые беспорядки. До пяти лет тюремного срока грозит за публичные действия по дискредитации Вооружённых сил России и всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Вооруженным силам России следует дать жесткий ответ на попытку украинских военных осуществить удар по территории Крыма.

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