Москва, 2 марта, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в связи с атакой украинских националистов в Брянской области получает постоянные доклады по линии силовых ведомств: ФСБ, Минобороны и Росгвардии, сообщил 2 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, силовые ведомства будут устанавливать детали произошедшего в Брянской области, нужно доподлинно установить, кто совершил диверсию.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Давая оценку брянским событиям, Песков отметил, что речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению. Проведение совещания Совбеза РФ сегодня не планируется, но на завтра запланировано совещание с постоянными членами Совета, сказал Песков.

Запланированная поездка Путина в Ставропольский край откладывается, президент работает в Кремле, сказал пресс-секретарь президента. Представители СМИ поинтересовались, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области, но Песков не смог ответить на вопрос.

«РФ продолжит привлекать внимание мировой общественности к терактам со стороны Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 марта, в результате действий украинских диверсантов в селе Любечане Брянской области погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, он в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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