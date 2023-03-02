Красноярск, , 13:49 — REGNUM Предприниматель Олег Дерипаска высказал мнение о том, что лишь частное предпринимательство сможет вывести экономику России из сегодняшней непростой ситуации, также нужно создать привлекательные условия для инвесторов в первую очередь из дружественных стран. Об этом он заявил 2 марта на Красноярском экономическом форуме.

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

Предприниматель считает, что сейчас в России очень важно обеспечить предсказуемость ведения бизнеса.

Он уточнил, что нужны разговоры о декриминализации предпринимательской деятельности, необходимо прекратить практику «посадки» всех подряд неизвестно за что.

«Совершил человек проступок экономический, компенсировал — пусть идет дальше работает. Экономический субъект искупает только тем, что создает новые рабочие места», — такое мнение высказал Дерипаска.