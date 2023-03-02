Москва, 2 марта 2023, 13:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов, будет ли изменён статус специальной военной операции.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На вопрос, является ли ситуация с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область поводом для изменения статуса спецоперации, Песков ответил: «Не знаю, пока не могу сказать».

Также его спросили, связывает ли Кремль эту ситуацию с украинским режимом, на что Песков сказал: «Детали будут проверяться, нужно установить, кто это. Это будут делать силовые ведомства, информация будет от них».

Ранее в ФСБ сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооружённых украинских террористов.