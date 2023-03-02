Песков оставил без ответа вопрос, будет ли изменён статус специальной военной операции

Москва, , 13:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов, будет ли изменён статус специальной военной операции.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На вопрос, является ли ситуация с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область поводом для изменения статуса спецоперации, Песков ответил: «Не знаю, пока не могу сказать».

Также его спросили, связывает ли Кремль эту ситуацию с украинским режимом, на что Песков сказал: «Детали будут проверяться, нужно установить, кто это. Это будут делать силовые ведомства, информация будет от них».

Ранее в ФСБ сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооружённых украинских террористов.