Песков не ответил на вопрос об изменении статуса спецоперации
Москва, 2 марта 2023, 13:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов, будет ли изменён статус специальной военной операции.
На вопрос, является ли ситуация с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область поводом для изменения статуса спецоперации, Песков ответил: «Не знаю, пока не могу сказать».
Также его спросили, связывает ли Кремль эту ситуацию с украинским режимом, на что Песков сказал: «Детали будут проверяться, нужно установить, кто это. Это будут делать силовые ведомства, информация будет от них».
Ранее в ФСБ сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооружённых украинских террористов.