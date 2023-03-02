РФ продолжит привлекать внимание общественности к терактам со стороны Киева
Москва, 2 марта 2023, 13:44 — REGNUM Россия продолжит обращать внимание мировой общественности к тем терактам, которые осуществляются Украиной, заявил 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал атаку украинской диверсионной группы в Брянской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее 2 марта в Брянскую область проникли вооружённые украинские боевики. В ФСБ заявили, что силовики уничтожают террористов.