Москва, 2 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Россия продолжит обращать внимание мировой общественности к тем терактам, которые осуществляются Украиной, заявил 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он прокомментировал атаку украинской диверсионной группы в Брянской области.

«Речь идет об атаке террористов. Принимаются меры для их уничтожения. На международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание мировой общественности к тем терактам, которые осуществляются», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие шаги могут быть предприняты на международной арене в связи с атакой украинских боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее 2 марта в Брянскую область проникли вооружённые украинские боевики. В ФСБ заявили, что силовики уничтожают террористов.