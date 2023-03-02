Брянск, 2 марта, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. Об этом в Telegram-канале 2 марта написал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В настоящее время ребенок госпитализирован в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.

URA. RU/ТАСС Александр Богомаз

Ранее в этот день ИА REGNUM узнало, что украинские диверсанты проникли в Брянскую область и обстреляли транспортное средство, внутри которого были дети. Отмечалось, что водитель погиб. В ФСБ подтвердили обнаружение диверсионной группы. ФСБ и силы Министерства обороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, сказано в сообщении спецслужбы.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле оперативно получают информацию об обстановке в регионе. Президент РФ Владимир Путин из-за ситуации в Брянской области не поедет на Ставрополье.