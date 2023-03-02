Москва, 2 марта 2023, 14:00 — REGNUM На территории Южного речного вокзала Москвы началась инженерная подготовка перед благоустройством территории. «Главная цель, — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков,  — организовать новую точку притяжения горожан с прогулочной набережной и комфортными зонами отдыха». Он напомнил, что после приведения в порядок парка и набережной Северного речного вокзала они стали любимое место отдыха москвичей и гостей столицы.

Проект благоустройства Южного речного вокзала Москвы
Проект благоустройства Южного речного вокзала Москвы
Комплекс городского хозяйства Москвы

На Южном речном вокзале будет организовано пять причальных зон для судов разного класса — прогулочных и круизных, в каждой установят удобные павильоны для пассажиров и стелы с расписанием. Как отметил Бирюков, в зоне швартовки судов река обмелела, «поэтому проводим работы по извлечению иловых отложений и углублению дна. Кроме того, отремонтируем конструкции причалов, установим швартовочные устройства и отбойники».

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы сообщил, что к зданию Южного речного вокзала будут организованы удобные подъезды, рядом с ним появятся парковка, стоянка для такси и остановочный павильон для общественного транспорта. Воздушные кабельные линии уберут под землю, сейчас ведется прокладка ливневой системы, водопровода и канализации, в ближайшее время начнется обустройство тепловой сети. Для обеспечения надежного энергоснабжения построят две новые трансформаторные подстанции.

«В рамках работ модернизируют систему освещения, расширят пешеходную зону, обновят покрытие проезжей части и тротуаров, установят уличную мебель, — отметил Петр Бирюков. —  На финальном этапе пройдет высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников и газонов».