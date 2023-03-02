Москва, 2 марта, 2023, 14:00 — ИА Регнум. На территории Южного речного вокзала Москвы началась инженерная подготовка перед благоустройством территории. «Главная цель, — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, — организовать новую точку притяжения горожан с прогулочной набережной и комфортными зонами отдыха». Он напомнил, что после приведения в порядок парка и набережной Северного речного вокзала они стали любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы.

Комплекс городского хозяйства Москвы Проект благоустройства Южного речного вокзала Москвы

На Южном речном вокзале будет организовано пять причальных зон для судов разного класса — прогулочных и круизных, в каждой установят удобные павильоны для пассажиров и стелы с расписанием. Как отметил Бирюков, в зоне швартовки судов река обмелела, «поэтому проводим работы по извлечению иловых отложений и углублению дна. Кроме того, отремонтируем конструкции причалов, установим швартовочные устройства и отбойники».

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы сообщил, что к зданию Южного речного вокзала будут организованы удобные подъезды, рядом с ним появятся парковка, стоянка такси и остановочный павильон общественного транспорта. Воздушные кабельные линии уберут под землю, сейчас ведется прокладка ливневой системы, водопровода и канализации, в ближайшее время начнется обустройство тепловой сети. Для обеспечения надежного энергоснабжения построят две новые трансформаторные подстанции.

«В рамках работ модернизируют систему освещения, расширят пешеходную зону, обновят покрытие проезжей части и тротуаров, установят уличную мебель, — отметил Пётр Бирюков. — На финальном этапе пройдет высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников и газонов».