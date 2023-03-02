В ЛНР заявили об ужасном содержании российских военнопленных в украинском лагере

Луганск, , 13:45 — REGNUM Содержание российских военнопленных в украинском лагере в условиях морозной погоды без тёплой одежды серьёзно ухудшает здоровье людей без применения физических пыток, сообщила 2 марта РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Виктория Сердюкова © Валерий Мельников/РИА Новости

«Весь период пребывания в плену, особенно в колонии для военнопленных «Запад-1», они находятся, кроме ночного периода, на улице, им не разрешено заходить в помещение, присаживаться», — сказала омбудсмен.

Сердюкова добавила, что военнопленные уже обеспечены тёплой одеждой, предоставленной вторым армейским корпусом. Одежду люди получили после возвращения домой.

Омбудсмен констатировала давнюю проблему с выдачей зимней одежды российским пленным, которую так и не решила украинская сторона. При этом власти ЛНР на своей территории обеспечивают украинских пленных тёплыми вещами, сказала она.

По словам уполномоченного по правам человека в ЛНР, несколько дней назад был приём одежды от Международного Красного Креста для украинских военных, которые находятся на территории ЛНР. Российскую сторону уверили в том, что её военнослужащие в плену давно получили такие комплекты одежды, на деле ситуация другая, это подтверждают сами военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Вооружённых сил России и республик Донбасса, которые были освобождены из плена киевского режима, рассказали о «скотском» отношении к ним. Их содержали в сыром подвале и плохо кормили.