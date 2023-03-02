Песков: силовые ведомства докладывают Путину о событиях в Брянской области

Москва, , 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин получает постоянные, регулярные доклады по линии силовых ведомств о событиях в Брянской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 марта журналистам.

Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

«Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств», — сказал Песков.

Путину докладывают о ситуации с атакой украинских боевиков глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов, а также губернатор Брянской области Александр Богомаз — об обстановке на месте.

Также президента информируют о том, как силовые ведомства противодействуют террористам. Богомаз докладывает о мерах по обеспечению безопасности российских граждан, рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин 2 марта по видеоконференцсвязи проведёт открытие года педагога и наставника, пообщается с участниками программы наставников.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России ранее проинформировала об операции по уничтожению проникших в Брянскую область вооруженных украинских националистов.