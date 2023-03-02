Москва, 2 марта, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получает постоянные, регулярные доклады по линии силовых ведомств о событиях в Брянской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 марта журналистам.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств», — сказал Песков.

Путину докладывают о ситуации с атакой украинских боевиков глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов и губернатор Брянской области Александр Богомаз — об обстановке на месте.

Также президента информируют о том, как силовые ведомства противодействуют террористам. Богомаз докладывает о мерах по обеспечению безопасности российских граждан, рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин 2 марта по видео-конференц-связи проведёт открытие Года педагога и наставника, пообщается с участниками Программы наставников.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России ранее проинформировала об операции по уничтожению проникших в Брянскую область вооруженных украинских националистов.