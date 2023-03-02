Берлин, 2 марта, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила своему китайскому коллеге Цинь Гану, что поставки вооружения России недопустимы. Такое заявление представительница ФРГ сделала 2 марта в ходе встречи на полях заседания глав МИД «Большой двадцатки» (G20).

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press Анналена Бербок в ходе встречи на полях заседания глав МИД «Большой двадцатки»

По ее словам, поставки Пекином оружия или товаров, использующихся как в гражданских, так и в военных целях, будут расцениваться как поддержка «агрессивной войны», которая нарушает международное право.

Подчеркнув важность соблюдения Устава ООН, Бербок призвала китайскую сторону отстаивать мир во всём мире.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом, не раздумывая, примет меры против физических и юридических лиц Китая, которые оказывают военную помощь России либо нарушают санкции.