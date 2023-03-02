Женева, Швейцария, , 13:22 — REGNUM Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий Соединенных Штатов, заявил 2 марта замглавы МИД России Сергей Рябков.

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Balk/MSC

«Всё большую тревогу вызывает ситуация вокруг ДВЗЯИ», — сказал дипломат на Конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, ответственность за то, что договор за более чем 25 лет своего существования так и не вступил в силу, лежит на США, которые демонстративно отказались от его ратификации. Россия не может оставаться безучастными к происходящему.

«Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать», — добавил Рябков.

Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия, несмотря на приостановку участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), будет и дальше придерживаться количественных ограничений по соглашению.

Он напомнил, что США вместе с другими западными странами в нарушение закреплённых в ДСНВ фундаментальных принципов «взяли курс на нанесение России стратегического поражения в развязанной тотальной гибридной войне» против России. В связи с этим Москвой принято решение приостановить участие в договоре, при этом соблюдение закреплённых в нём количественных ограничений продолжится.

Также Рябков ранее заявлял, что дестабилизирующие действия Соединенных Штатов могут иметь глобальные последствия.

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