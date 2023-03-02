Песков: проведение экстренного совещания Совбеза не планируется

Москва, , 13:40 — REGNUM Проведение совещания Совета безопасности России 2 марта не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По графику главы государства, совещание с постоянными членами Совбеза состоится 3 марта, добавил он.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в Госдуме сообщили, что Владимир Путин в ближайшие часы проведет экстренное заседание Совета безопасности.

Ранее в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и силы Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов.

Также ранее сообщалось о проникновении в регион диверсантов и взятии ими заложников. Точное число диверсантов и заложников неизвестно. Идет бой с диверсантами, сообщали источники информагентств в спецслужбах силовых структурах.

Проникшие в регион ДРГ ранили, по некоторым данным, нескольких человек.