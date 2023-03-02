Берлин, 2 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за того, что запрос был отклонён во второй инстанции арбитражной комиссией партии, сообщает 2 марта Spiegel.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press Герхард Шрёдер с супругой

«Бывший канцлер Герхард Шрёдер остается в СДПГ», — цитирует издание решение комиссии.

По мнению многих однопартийцев Шрёдера, экс-канцлер «недостаточно дистанцировался» от России после начала спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заступился за Шрёдера, призвав оставить его в партии.

Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий, которые призвали лишить экс-канцлера части привилегий, в результате чего было перекрыто финансирование на содержание бюро Шрёдера и прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. Сохранились только его ежемесячная пенсия и право на личную охрану.