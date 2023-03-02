Замглавы МИД Рябков: Запад не настроен на серьезную работу на конференции по разоружению

Женева, Швейцария, , 13:21 — REGNUM Западные страны не заинтересованы в серьезной работе в рамках конференции по разоружению. К такому выводу пришёл заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступивший накануне в Женеве.

Сергей Рябков © Алексей Витвицкий/РИА Новости

По его мнению, коллеги из стран Запада стараются сместить фокус работы «на непрофильные вопросы».

«Мы всегда поддерживали усилия по поиску консенсуса и выстраиванию конструктивной работы на Конференции. Однако, как показывает опыт последних лет, делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы Форума и выполнении его переговорного мандата», — заявил он.

Рябков подчеркнул, что Москва не пойдёт на поводу у тех, кто использует площадку в своих политических целях, и будет добиваться принятия сбалансированной и всеобъемлющей программы работы.

Ранее замглавы МИД России сообщил, что дестабилизирующие действия Соединенных Штатов могут иметь глобальные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров не смог принять участие в сессии конференции по разоружению в Женеве из-за санкций ЕС.