Женева, Швейцария, 2 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Западные страны не заинтересованы в серьезной работе в рамках Конференции по разоружению. К такому выводу пришёл заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступивший накануне в Женеве.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Сергей Рябков

По его мнению, коллеги из стран Запада стараются сместить фокус работы «на непрофильные вопросы».

«Мы всегда поддерживали усилия по поиску консенсуса и выстраиванию конструктивной работы на конференции. Однако, как показывает опыт последних лет, делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы форума и выполнении его переговорного мандата», — заявил он.

Рябков подчеркнул, что Москва не пойдёт на поводу у тех, кто использует площадку в своих политических целях, и будет добиваться принятия сбалансированной и всеобъемлющей программы работы.

Ранее замглавы МИД России сообщил, что дестабилизирующие действия Соединенных Штатов могут иметь глобальные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров не смог принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве из-за санкций ЕС.