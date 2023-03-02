Минск, 2 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. У Белоруссии есть достаточные силы для охраны границы, в том числе на украинском участке. Об этом 2 марта заявил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Цитата из видео: Антон Бычковский: польская сторона стреляла поверх голов беженцев. Антон Бычковский

На вопрос о готовности противодействовать возможным попыткам проникновения диверсантов, аналогичным произошедшей в Брянской области, Бычковский ответил:

«У нас ситуация на границе под пристальным контролем. Сил и средств для обеспечения безопасности достаточно».

Он добавил, что охрана границы на всём протяжении осуществляется в усиленном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брянскую область проникли вооружённые украинские боевики. В ФСБ заявили, что силовики уничтожают террористов.