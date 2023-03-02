Женева, Швейцария, 2 марта, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Страны Запада угрожают России силовой расправой, игнорируя при этом предупреждения Москвы о рисках прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 2 марта на Конференции по разоружению в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Он подчеркнул, что линия США и НАТО, направленная в целом на дальнейшее раздувание украинского конфликта, который ими же инициирован, несёт наиболее острую стратегическую угрозу. Их вовлечение в вооружённую конфронтацию возрастает, а это грозит прямым столкновением ядерных держав и катастрофическими последствиями.

Российская сторона указывает Западу на эти риски, но эти предупреждения искажаются в пропагандистских целях и превратно трактуются. Одновременно с этим «из западных столиц доносятся возмутительные заявления, угрожающие силовой расправой» России, добавил он.

Дипломат напомнил, что в начале января 2022 года ядерные державы сделали совместное заявление о предотвращении ядерной войны, и Россия ему безусловно привержена.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков заверил, что Россия, приостановившая участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), будет и дальше придерживаться количественных ограничений по соглашению.