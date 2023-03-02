Helsingin Sanomat: финские компании потеряли более €4 млрд после ухода из России

Хельсинки, , 13:04 — REGNUM В результате ухода с российского рынка финские компании потеряли более €4 млрд. Об этом 2 марта пишет газета Helsingin Sanomat.

Самолет авиакомпании Finnair © Bodo Marks/dpa/Global Look Press

По данным издания, с наибольшими убытками столкнулась энергетическая компания Fortum, потерявшая в результате прекращения деятельности в России около €1,7 млрд. Она в течение нескольких лет инвестировала в предприятия на территории России более €5 млрд.

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Кроме того, значительные потери понесли другие крупные финские предприятия. Так, убытки строительной компании YIT составили около €440 млн. Производитель шин Nokian Tyres, ушедший с российского рынка в июне 2022 года, потерял порядка €300 млн.

Также существенно пострадал основной финский авиаперевозчик Finnair, который в 2022 году понёс убытки в размере €150 млн. Кроме того, на деятельность компании серьёзное влияние оказывает закрытие российского воздушного пространства, что усложнило осуществление рейсов на критически важном для неё азиатском направлении.