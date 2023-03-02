Санкт-Петербург, 2 марта, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве первокурсницы колледжа, совершённое более 20 лет назад. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По её информации, днём 16 марта 2002 года около дома № 4 по Фонарному переулку было найдено тело 19-летней первокурсницы колледжа. Специалисты установили, что девушка была изнасилована, её избили и убили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Отмечается, что в феврале текущего года стражи порядка получили сведения, которые позволили раскрыть жестокое преступление спустя почти 21 год.

Уточняется, что 1 марта оперативники задержали по месту жительства в квартире дома № 6 по улице Шкапина 48-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве девушки.

По их версии, фигурант знал потерпевшую, они иногда встречались в общей компании, вместе ходили на дискотеку.

В материалах дела указано, что в день убийства подозреваемый предложил потерпевшей встретиться, они дошли до ночного клуба, но заходить туда девушка не захотела, решив вернуться домой.

По версии следствия, в какой-то момент молодые люди поссорились, фигурант изнасиловал потерпевшую, избил и задушил.

Отмечается, что подозреваемый постоянно менял место работы, нанимался разнорабочим, а в последние три года он вёл затворнический образ жизни, нигде не работал, жил на пенсию отца.