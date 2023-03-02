Москва, 2 марта, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил клип на песню «Самый русский хит». Видеоролик представлен во «Вконтакте».

Цитата из клипа на песню «Самый русский хит» SHAMAN

В клипе музыкант под гитару исполняет песню в подъезде. Авторами музыки и слов стали Николай Чебанов и Диляра Хайруллина. Идея клипа принадлежит певцу. Режиссером ролика стала Роза Абдельянц.

Пользователи соцсетей после просмотра видеоклипа поблагодарили музыканта и авторов за новую песню.

«Классная, душевная композиция! Браво авторам за эту отличную работу!» — отреагировали они.

«До слёз и мурашек», — прокомментировал другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певец SHAMAN рассказал, что некий житель Тульской области попросил проверить на экстремизм его хит «Я русский».