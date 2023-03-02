Дерипаска: для привлечения инвестиций нужна предсказуемость ведения бизнеса

Москва, , 13:18 — REGNUM В ближайшее время экономика России может столкнуться с дефицитом источников финансирования. Такое предположение сделал предприниматель Олег Дерипаска.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, которые приводит «Интерфакс», для привлечения зарубежных инвестиций необходимы четкие правила игры и предсказуемость. Он акцентировал внимание на том, что если власти будут менять «правила игры» каждый квартал или год, то в страну никто не будет верить.

«Выбирать не приходится. Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы», — отметил Дерипаска.

Ранее Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, предложил сократить количество чиновников и сотрудников правоохранительных органов в России для того, чтобы преодолеть негативное влияние санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган на полях встречи G20 обсудили текущую ситуацию вокруг Украины