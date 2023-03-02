Киев, 2 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог на территории СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным, звуки воздушной тревоги слышат жители Черниговской, Сумской и Полтавской областей.

Как передавало ИА REGNUM, в Полтавской и Сумской областях повреждены электросети.