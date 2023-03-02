В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В граничащих с Брянской областью регионах Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 2 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог на территории СВО.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Согласно данным, звуки воздушной тревоги слышат жители Черниговской, Сумской и Полтавской областей.
Как передавало ИА REGNUM, в Полтавской и Сумской областях повреждены электросети.