Париж, 2 марта, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Зарубежная поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку — крайняя мера, поскольку страна теряет своё влияние на континенте. Об этом 2 марта заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 марта французский лидер намерен посетить четыре государства Центральной Африки. Речь идёт о Габоне, Анголе, Республике Конго и Демократической Республике Конго. Цель визита — «укрепить двусторонние связи в сфере влияния, где всё больше чувствуется конкуренция России и Китая».

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«Можно сказать, что это крайняя мера. Франция стремительно теряет всякое влияние в Африке, несмотря на то что французский язык на протяжении 150 лет был единственным средством общения многочисленных этнических групп черной Африки», — приводит его слова РИА Новости.

Асселино посетовал, что недавно власти Мали низвели французский язык до уровня рабочего языка.

Депутат подчеркнул, что африканские страны меняют свой курс, так как Европа занята украинским конфликтом. Он также акцентировал внимание на том, что молодёжь в Африке не воспринимает Макрона и хочет выйти из-под влияния Парижа.

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По мнению Франсуа Асселино, Макрону не хватает понимания Африки. Он также посоветовал французскому лидеру сосредоточить внимание на связях и сотрудничестве с африканскими странами.

«Франция во главе с Макроном проигрывает в Африке по всем пунктам. Африка больше не является задним двором Франции… У Китая теперь есть задний двор в Африке, у России тоже», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что в последнее время страны Запада значительно активизировали интерес к Африке. Однако речь идёт не о внимании к континенту и желании способствовать его развитию.