В МИД России заявили о соблюдении ограничений после приостановки участия в ДСНВ

Женева, Швейцария, , 12:53 — REGNUM Россия, несмотря на приостановку участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), будет и дальше придерживаться количественных ограничений по соглашению, подтвердил 2 марта на конференции по разоружению в Женеве заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Он напомнил, что США вместе с другими западными странами в нарушение закреплённых в ДСНВ фундаментальных принципов «взяли курс на нанесение России стратегического поражения в развязанной тотальной гибридной войне» против России. В связи с этим Москвой принято решение приостановить участие в договоре, при этом соблюдение закреплённых в нём количественных ограничений продолжится.

Рябков отметил, что ситуация осложнилась после попыток США «прощупать защищённость российских стратегических объектов, заявленных по ДСНВ», с помощью оказания поддержки киевскому режиму в проведении на них вооружённых атак.

«На этом фоне восприняли как верх цинизма требования Вашингтона со ссылкой на положения ДСНВ обеспечить ему инспекционный доступ на ядерные объекты России», — добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, Соединённые Штаты официально и письменно уведомлены о приостановке участия России в ДСНВ.