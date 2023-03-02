МИД РФ: деструктивные действия США затрудняют работу по снижению стратегических рисков

Женева, Швейцария, , 12:46 — REGNUM Дестабилизирующие действия Соединенных Штатов могут иметь глобальные последствия, заявил 2 марта замглавы МИД России Сергей Рябков на Конференции ООН по разоружению в Женеве.

МИД России © Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Деструктивные действия США и их союзников не только подстегивают острейший кризис в Евро-Атлантике, но и создают угрозу глубоких потрясений в АТР [Азиатско-Тихоокеанском регионе]», — сказал дипломат.

Он также отметил, что «лихорадит и другие регионы», по сути можно говорить о набирающей обороты глобальной борьбе за новый миропорядок.

На этом фоне становится все сложнее заниматься вопросами контроля над вооружениями и снижением стратегических рисков, добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развитие связей со странами Северной Африки и Ближнего Востока входит в число безусловных стратегических приоритетов Российской Федерации в свете ситуации вокруг Украины.