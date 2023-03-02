МИД России предупредил о последствиях деструктивных действий США
МИД РФ: деструктивные действия США затрудняют работу по снижению стратегических рисков
Женева, Швейцария, 2 марта, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Дестабилизирующие действия Соединенных Штатов могут иметь глобальные последствия, заявил 2 марта замглавы МИД России Сергей Рябков на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Он также отметил, что «лихорадит и другие регионы», по сути, можно говорить о набирающей обороты глобальной борьбе за новый миропорядок.
На этом фоне становится всё сложнее заниматься вопросами контроля над вооружениями и снижением стратегических рисков, добавил замглавы МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развитие связей со странами Северной Африки и Ближнего Востока входит в число безусловных стратегических приоритетов Российской Федерации в свете ситуации вокруг Украины.