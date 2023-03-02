Брянск, , 12:46 — REGNUM Врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова в беседе с РИА Новости опровергла сообщения захвате школы украинскими диверсантами. По её словам, ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, сами образовательные учреждения находятся на дистанционном обучении.

Школьный класс Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Также она опровергла данные об обстреле автобуса. При этом как сообщили ИА REGNUM местные жители, в селе Сушаны транспортное средство с детьми внутри подверглось нападению. Погибли водитель и ребенок.

В ФСБ факт проникновения украинских националистов в приграничный район Брянской области.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении.