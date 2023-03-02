Власти Брянской области опровергли нападение диверсантов на школу
Брянск, 2 марта 2023, 12:46 — REGNUM Врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова в беседе с РИА Новости опровергла сообщения захвате школы украинскими диверсантами. По её словам, ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, сами образовательные учреждения находятся на дистанционном обучении.
Также она опровергла данные об обстреле автобуса. При этом как сообщили ИА REGNUM местные жители, в селе Сушаны транспортное средство с детьми внутри подверглось нападению. Погибли водитель и ребенок.
В ФСБ факт проникновения украинских националистов в приграничный район Брянской области.
«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении.