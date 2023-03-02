Брянск, 2 марта, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о захвате школы украинскими диверсантами. По её словам, ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, образовательные учреждения работают в дистанционном режиме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьный класс

Также она опровергла данные об обстреле автобуса. При этом, как сообщили ИА REGNUM местные жители, в селе Сушаны транспортное средство с детьми внутри подверглось нападению. Погибли водитель и ребенок.

В ФСБ подтвердили факт проникновения украинских националистов в приграничный район Брянской области.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении.