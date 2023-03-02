Брянск, 2 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Силовики уничтожают проникших в Брянскую область вооруженных украинских националистов, сообщили в ФСБ 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и приданными силами Министерства обороны проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — сказано в сообщении службы.

Ранее сообщалось о проникновении в регион диверсантов и взятии ими заложников. Точное число диверсантов и заложников неизвестно. Идет бой с диверсантами, сообщали источники информагентств в силовых структурах.