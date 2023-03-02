В 600 метрах от посёлка в Тульской области нашли воронку от взрыва
Тула, 2 марта 2023, 12:44 — REGNUM Воронка от взрыва обнаружена в 600 метрах от населённого пункта Берёзовский в Киреевском районе Тульской области. Об этом 2 марта сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.
«Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 м от населённого пункта Березовский Киреевского района, была обнаружена воронка от взрыва», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы, причины происшествия устанавливаются. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Березовский Тульской области произошёл взрыв.