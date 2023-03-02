Тула, 2 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Воронка от взрыва обнаружена в 600 метрах от населённого пункта Берёзовский в Киреевском районе Тульской области. Об этом 2 марта сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление

«Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населённого пункта Берёзовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, причины происшествия устанавливаются. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Березовский Тульской области произошёл взрыв.