Рябков: Лавров не смог участвовать в сессии Конференции по разоружению в Женеве из-за санкций

Женева, Швейцария, , 12:44 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров не смог принять участие в сессии конференции по разоружению в Женеве из-за санкций ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прежде всего, позвольте передать приветственные слова от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который надеялся лично принять участие в работе Конференции по разоружению, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным ввиду односторонних нелегитимных ограничений, введенных Евросоюзом», — заявил Рябков во время выступления на конференции.

Он уточнил, что Кремль усматривает в этом попытку уйти от диалога, который призван способствовать укреплению глобальной стабильности и безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике. По его словам, западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России. Лавров напомнил, что партии безвозмездных грузов удобрений из России, в том числе и для Африки, до сих пор заблокированы в портах стран Европы.

Глава МИД России принимает участие в первом пленарном заседании «Группы двадцати» в Нью-Дели. Заседание началось с минуты молчания по жертвам землетрясений в Турции.