Женева, Швейцария, 2 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров не смог принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве из-за санкций ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Прежде всего, позвольте передать приветственные слова от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который надеялся лично принять участие в работе Конференции по разоружению, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным ввиду односторонних нелегитимных ограничений, введенных Евросоюзом», — заявил Рябков во время выступления на конференции.

Он уточнил, что Кремль усматривает в этом попытку уйти от диалога, который призван способствовать укреплению глобальной стабильности и безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике. По его словам, западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России. Лавров напомнил, что партии безвозмездных грузов удобрений из России, в том числе и для Африки, до сих пор заблокированы в портах стран Европы.

Глава МИД России принимает участие в первом пленарном заседании «Группы двадцати» в Нью-Дели. Заседание началось с минуты молчания по жертвам землетрясений в Турции.