Старовойт: один человек погиб при обстреле посёлка Тёткино ВСУ

Курск, , 12:41 — REGNUM Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками приграничного посёлка Тёткино в Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил 2 марта в своём телеграм-канале.

Разбитое окно Иван Шилов © ИА REGNUM

При обстреле, уточнил он, были ранены двое мужчин. Один из них скончался до приезда скорой помощи. Второй доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

«Всего зафиксировали пять прилётов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения», — написал Старовойт.

В посёлке нарушено электроснабжение, продолжается подомовой обход, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска при обстреле Тёткино вели ответный огонь по ВСУ.