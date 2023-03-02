Курск, 2 марта, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками приграничного посёлка Тёткино в Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил 2 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

При обстреле, уточнил он, были ранены двое мужчин. Один из них скончался до приезда скорой помощи. Второй доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

«Всего зафиксировали пять прилётов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения», — написал Старовойт.

В посёлке нарушено электроснабжение, продолжается подомовой обход, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска при обстреле Тёткино вели ответный огонь по ВСУ.