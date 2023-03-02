Кардиолог рассказала о болезнях, которые сопровождаются низким давлением
Москва, 2 марта 2023, 12:38 — REGNUM Пониженное артериальное давление может говорить о нарушениях в работе почек и язвах желудка. Об этом 2 марта заявила врач-кардиолог Наталия Золотарёва изданию «Москва 24».
По её словам, если при понижении давления присутствуют неприятные симптомы в виде головокружения и утомляемости, то это может указывать на патологии почек, язву желудка или проблемы с эндокринной системой.
Она добавила, что гипотония часто может быть физиологической и проявляться у молодых людей худощавого телосложения.