Москва, 2 марта, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Пониженное артериальное давление может говорить о нарушениях в работе почек и язвах желудка. Об этом 2 марта заявила врач-кардиолог Наталия Золотарёва телеканалу «Москва 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Тонометр

По её словам, если при понижении давления присутствуют неприятные симптомы в виде головокружения и утомляемости, то это может указывать на патологии почек, язву желудка или проблемы с эндокринной системой.

Она добавила, что гипотония часто может быть физиологической и проявляться у молодых людей худощавого телосложения.