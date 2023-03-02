Кардиолог рассказала о болезнях, которые сопровождаются низким давлением
Кардиолог рассказала о болезнях, которые могут присутствовать при низком давлении
Москва, 2 марта, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Пониженное артериальное давление может говорить о нарушениях в работе почек и язвах желудка. Об этом 2 марта заявила врач-кардиолог Наталия Золотарёва телеканалу «Москва 24».
Дарья Драй ИА REGNUM
Тонометр
По её словам, если при понижении давления присутствуют неприятные симптомы в виде головокружения и утомляемости, то это может указывать на патологии почек, язву желудка или проблемы с эндокринной системой.
Она добавила, что гипотония часто может быть физиологической и проявляться у молодых людей худощавого телосложения.