Один из гигантов немецкого ВПК — Rheinmetall подтвердил передачу ВСУ перспективных зенитных комплексов Skynex и Skyranger. Германская пресса сообщает, что установки ПВО достались Киеву в ущерб безопасности Берлина — ранее они прикрывали воздушное пространство над столицей ФРГ. Поставки новейших зенитных систем планировались на 2024 год. Почему сроки решили сместить?

Сергей Адамов., , 14:02 — REGNUM Оружейный концерн Rheinmetall сообщил о передаче в распоряжение украинской армии современных зенитных комплексов. В интервью германскому изданию Pioneer глава концерна Армин Паппергер заявил, что ВСУ получили зенитные системы Skynex и Skyranger. Комплексы Skynex за свою способность сбивать небольшие воздушные цели, в частности беспилотники, неофициально именуются «дронобойками».

Система ПВО Skyranger 30 на шасси Boxer Боевая машина

Решение о передаче зенитных систем было принято правительством ФРГ в ущерб безопасности Германии. Ранее газета Handelsblatt и другие немецкие СМИ называли другой срок поставки новых зенитных систем — не раньше 2024 года. Для Rheinmetall это был бы первый экспортный контракт на поставку зенитных систем зарубежному заказчику. По данным СМИ, речь шла о поставке двух перспективных зенитных автоматических комплексов на сумму 182 млн евро. Но в силу неких причин было принято решение выделить ВСУ комплексы, которые стояли на вооружении бундесвера и, в частности, прикрывали воздушное пространство над Берлином.

Ускоренная поставка комплексов была вызвана тем, что украинская ПВО не справляется со стоящими перед ней задачами, сказал ИА REGNUM военный эксперт, автор ряда публикаций по теме ВПК Максим Тумбарцев.

«Здесь речь идёт либо об исчерпании ресурса всё большего числа имеющихся у ВСУ зенитных установок, либо об их низкой эффективности в обнаружении или поражении воздушных угроз», — отмечает собеседник.

«Skynex и Skyranger — это перспективное вооружение, поэтому оно пока что не производилось массово, — поясняет Тумбарцев. — Вероятно, для ускорения поставок был задействован какой-то задел, имеющийся у производителя, возможно, предсерийные образцы».

Также не исключено, что спешка, с которой начата реализация контракта, вызвана желанием побыстрее испытать системы ПВО в реальных боевых действиях — и в случае успеха пролоббировать дальнейшие закупки и правительством ФРГ, и зарубежными заказчиками.

Устройство снаряда AHEAD для пушки Oerlikon Mk3, которой оснащен комплекс ПВО Skynex Swadim

Немецкая установка Oerlikon Skynex представляет собой подвижный зенитный артиллерийский комплекс. Все элементы комплекса перемещаются на тягачах, поэтому перед началом работы требуется разгрузка и подготовка расчётов. Существует вероятность того, что поражение целей может осуществляться прямо с шасси. В состав одного комплекса входят четыре артиллерийских модуля. Таким образом, в распоряжение ВСУ попадают суммарно восемь орудий.

Огневой модуль включает в себя скорострельную пушку, радар Oerlikon X-TAR3D с дальностью обнаружения целей на расстоянии до 50 км. Управление батареей из четырёх орудий осуществляется командным пунктом Oerlikon Skymaster, который позволяет системе действовать автономно, однако она может быть также интегрирована в глобальную систему ПВО.

«По сути, это зенитная самоходная установка на колесном шасси 6×6, — отмечает Тумбарцев. — Демонстрировались установки на двух вариантах колесных шасси. Если исходить из заявленных производителем характеристик, то это объектовое ПВО. То есть его цели — прикрытие каких-то значимых стационарных объектов».

В контексте украинского конфликта это, безусловно, перехват барражирующих боеприпасов и крылатых ракет, полагает эксперт. «Было заявлено, что установка может обнаруживать и перехватывать любые воздушные угрозы — от миномётных мин до самолётов. Кроме того, орудие обладает высокой скорострельностью — 1 тыс. выстрелов в минуту. Так что теоретически должна хорошо справляться с барражирующими и крылатыми ракетами», — отмечает Тумбарцев.

Skyranger представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс на шасси бронетранспортёра. Разработка комплекса ведётся немецким концерном совместно с швейцарскими партнёрами на протяжении последних десяти лет. Предполагается, что огневой модуль может быть выполнен как в комбинированном ракетно-пушечном, так и в чисто ракетном варианте. В таком случае один комплекс несёт восемь управляемых ракет FIM-92 Stinger. В состав одного комплекса, предположительно, входит одна машина с радаром, а также несколько (до четырёх) установок с пушечным, ракетно-пушечным или ракетным вооружением.

Головка самонаведения ракеты FIM-92 Stinger Nova13

Как и в случае со Skynex, речь идёт об «объектовой» ПВО, которая может прикрывать небольшую территорию или придаваться армейскому подразделению численностью до бригады.

«Большой роли два-три комплекса не сыграют, но какой-то особо значимый объект защитить смогут. Например, если речь идёт о штабе или объекте инфраструктуры», — полагает Тумбарцев.

В силу того что комплексы мобильные, они могут регулярно менять дислокацию. Но у них есть и слабое место: радар вынесен на отдельную машину. «Без него самостоятельные действия огневого модуля будут не такими эффективными. Он просто останется «без глаз».

Поэтому, даже если все заявленные плюсы нового вооружения — это правда, у него всё-таки есть существенные изъяны. Но, видимо, других вариантов нет, потому что украинская ПВО или выбивается успешно, либо выработала свой срок», —

резюмировал Тумбарцев.

Стоимость эксплуатации нового комплекса крайне высока, а артиллерийское орудие при высоких темпах эксплуатации может в короткие сроки выйти из строя. С подобной проблемой правительство Германии столкнулось при техобслуживании артиллерийских установок PzH 2000. По информации издания Spiegel, в Германии ощущается острый дефицит запчастей для САУ, которые быстро выходят из строя из-за повышенной нагрузки в условиях реальных боевых действий. Учитывая, что ВСУ получат на вооружение ограниченное количество комплексов, можно предположить, что на них может быть возложено выполнение сразу ряда задач, что неминуемо приведёт к износу основных компонентов.