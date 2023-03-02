Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Украине

Нью-Дели, , 12:37 — REGNUM Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган на полях встречи G20 обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, сообщает 2 марта пресс-служба МИД России.

Сергей Лавров и Цинь Ган © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Министры обменялись мнениями по поводу позиции МИД КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, рассмотрели ряд актуальных международных вопросов.

Делегации отметили высокую степень совпадения позиций по всем обсуждаемым темам. Выражено обоюдное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других государств, навязывания односторонних подходов путем угроз и шантажа.

Главы МИД двух стран подтвердили важность продолжения регулярных, в том числе очных, контактов для дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия России и Китая.

Затем министры подписали План консультаций между ведомствами двух стран на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Цинь Ганом.