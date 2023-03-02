Афины , , 12:26 — REGNUM Видео с моментом лобового столкновения двух поездов в греческой области Фессалия опубликовано в Сети. Поезда оказались на одном пути из-за неисправности системы предупреждения.

Столкновение двух поездов в Греции © EPA/ACHILLEAS CHIRAS/ТАСС

Поздно вечером 28 февраля три вагона сошли с рельсов после столкновения пассажирского и грузового поездов в районе города Лариса, начался пожар. Погибли, по последним данным, 42 человека, более 80 пострадали. В пассажирском поезде находились примерно 350 человек.

Греческие СМИ ранее сообщили, что вину за случившееся признал начальник вокзала Ларисы. Он ошибся и направил пассажирский поезд не на тот путь. Мужчина арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, после железнодорожной катастрофы подал в отставку министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис. Вечером 1 марта возле офиса железнодорожной компании Hellenic Train в Афинах состоялся митинг, переросший в столкновения с полицией.