Рим, 2 марта, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В качестве председателя «Большой двадцатки» (G20) Индия может сыграть центральную роль в переговорах по Украине. Об этом 2 марта заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Presidenza della Repubblica Джорджа Мелони

«Я думаю, что мы оба разделяем надежду, что Индия как председатель G20 может сыграть центральную роль в содействии переговорам», — сказала Мелони после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Она добавила, что Индия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Италии в том, что касается председательства в G20 в 2023 году.