В Херсонской области обнаружен арсенал из десятков тысяч единиц оружия
Херсон, 2 марта 2023, 12:28 — REGNUM В Херсонской области полицейские обнаружили крупный арсенал оружия. Об этом 2 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в Чаплинском районе на территории заброшенной птицефермы в восьми ангарах хранились десятки тысяч единиц вооружения.
Уточняется, что среди них были боеприпасы для крупнокалиберного стрелкового оружия, систем залпового огня «Град», гаубиц, танков, а также ящики с патронами и порохом, гранаты.
Оружие было передано Министерству обороны России.
«В мероприятиях также принимали участие представители ФСБ России и Росгвардии», — уточнила официальный представитель МВД России.