Херсон, 2 марта, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Херсонской области полицейские обнаружили крупный арсенал оружия. Об этом 2 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По ее словам, в Чаплинском районе на территории заброшенной птицефермы в восьми ангарах хранились десятки тысяч единиц вооружения.

Уточняется, что среди них были боеприпасы для крупнокалиберного стрелкового оружия, систем залпового огня «Град», гаубиц, танков, а также ящики с патронами и порохом, гранаты.

Оружие было передано Министерству обороны России.

«В мероприятиях также принимали участие представители ФСБ России и Росгвардии», — уточнила официальный представитель МВД России.