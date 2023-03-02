Брянск, 2 марта, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В заложниках у диверсантов в Брянской области могут находиться до шести человек, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

Ранее сообщалось, что в регионе идет бой с украинскими диверсантами, проникшими в Климовский район области.

Диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего один человек погиб, и взяли в заложники несколько человек в магазине в селе Любечане.

Власти Брянской области 2 марта также сообщили, что село Ломаковка было обстреляно из миномётов. Пострадавших не было. Кроме того, сообщалось об атаке БПЛА на село Сушаны. Один из домов в селе загорелся, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.